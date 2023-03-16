Что больше всего подорожало в Калужской области за неделю

За неделю, с 6 по 13 марта, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Официальные данные в четверг, 16 марта, опубликовал Калугастат.

Помидоры подорожали за семь дней на 9,4%, пшеничная мука – на 4,8%, бананы – на 4,5%, подсолнечное масло – на 4,3%.

При этом колбасы подешевели на 10,6%, овощные консервы для детского питания – на 5,4%, свежие огурцы – на 5,1%, молоко – на 3,7%.

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