Опубликовано цветное видео с домом Циолковского в Калуге в 1935 году

Калужский киноархив на днях выложил запись из дома Константина Циолковского, сделанную в 1935 году сразу после смерти знаменитого ученого.

На видео добавлен цвет.

Оператор снял улицу у дома, сад и кабинет Циолковского.

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