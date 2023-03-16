Опубликовано цветное видео с домом Циолковского в Калуге в 1935 году
Калужский киноархив на днях выложил запись из дома Константина Циолковского, сделанную в 1935 году сразу после смерти знаменитого ученого.
На видео добавлен цвет.
Оператор снял улицу у дома, сад и кабинет Циолковского.
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