В Калужской области суд обязал министерство здравоохранения выплатить инвалиду 690 тысяч рублей

В Калужской области жителю Дзержинского района, который является инвалидом первой группы, не смогли бесплатно выдать выписанное врачом лекарство. В итоге мужчина потратил на препарат 660 тысяч рублей, сообщили в четверг, 16 марта, в прокуратуре региона.

Суд обязал министерство здравоохранения компенсировать затраты пациента.

Кроме того, мужчине должны выплатить еще 30 тысяч рублей за моральный вред.

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