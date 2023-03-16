В Калужской области суд обязал министерство здравоохранения выплатить инвалиду 690 тысяч рублей
В Калужской области жителю Дзержинского района, который является инвалидом первой группы, не смогли бесплатно выдать выписанное врачом лекарство. В итоге мужчина потратил на препарат 660 тысяч рублей, сообщили в четверг, 16 марта, в прокуратуре региона.
Суд обязал министерство здравоохранения компенсировать затраты пациента.
Кроме того, мужчине должны выплатить еще 30 тысяч рублей за моральный вред.
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