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В Калужской области клиенты Сбера стали чаще оплачивать покупки в интернет-магазинах через SberPay

Опубликовано: 16.03.2023 13:00 0 213
В Калужской области клиенты Сбера стали чаще оплачивать покупки в интернет-магазинах через SberPay

Оплачивая покупки в интернете, жители Калужской области всё чаще используют платёжное решение SberPay.

В первом квартале 2023 года количество операций через сервис оплаты Сбера превысило 93 тысячи, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые три месяца текущего года через SberPay калужане оплатили покупки в интернет-магазинах и приложениях продавцов на сумму 179 млн рублей. Средний чек по операциям через платежный сервис составил 1921 рубль.

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк: 

 «Мы видим, что клиентам Сбера простая, безопасная и удобная технология оплаты покупок при помощи SberPay интересна. Это подтверждается цифрами: ежемесячно доля платежей через данный платёжный сервис растёт на 10%. Преимущества оценили не только физические лица, но и наши партнёры. В Калужской области более 170 компаний присоединились к технологии оплаты покупок в один клик».

Напомним, сервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay, после чего система переадресует его в приложение СберБанк Онлайн для подтверждения операции.
 

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Опубликовано: 16.03.2023 13:00 0 213
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