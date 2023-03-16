16 марта состоялось расширенное заседание областного комитета профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, в котором приняли участие руководители профсоюзных организаций Донецкой и Луганской народных республик. Были подведены итоги работы, обсуждались дальнейшие планы и направления сотрудничества.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил за работу членов профсоюзных организаций:

- Главный итог работы профсоюзов – объединение людей вокруг общих целей. Вы сплачиваете трудовые коллективы, помогаете проявить свои лидерские качества. Специальная военная операция объединила нас, все мы мобилизовались, чтобы исполнить свой долг на фронте и в тылу, ради нашей общей победы.

Глава Калуги наградил руководителей и активистов профсоюзных организаций почётными грамотами, пожелал энергии, сил и новых успехов.

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