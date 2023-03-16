В Калужской области ищут 59-летнего мужчину из Москвы

На западе Москвы 14 марта пропал 59-летний Сергей Махов. Мужчина может находиться в Калужской области, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Опубликованы приметы:

Рост - 178 см,

нормального телосложения,

седые волосы,

карие глаза,

куртка цвета хаки,

черная спортивная шапка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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