В Калужской области ищут 59-летнего мужчину из Москвы
На западе Москвы 14 марта пропал 59-летний Сергей Махов. Мужчина может находиться в Калужской области, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Опубликованы приметы:
- Рост - 178 см,
- нормального телосложения,
- седые волосы,
- карие глаза,
- куртка цвета хаки,
- черная спортивная шапка.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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