2600 пачек поддельных сигарет нашли в Калужской области
В Козельском районе задержан 62-летний мужчина, который на мини-рынке из машины торговал сигаретами. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг, 16 марта, в управлении МВД по Калужской области.
На табачной продукции не было акцизных марок.
Всего у мужчины нашли 2600 пачек сигарет на общую сумму в 258 832 рубля.
Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
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