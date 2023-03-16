Названы самые популярные детские имена в Калужской области

За первые два месяца года в Калужской области родились 1258 детей. Такую статистику в четверг, 16 марта, опубликовал региональный загс.

Также названы самые популярные имена.

Мальчиков жители Калужской области чаще всего называют Александром, Михаилом и Дмитрием.

У девочек самые популярные имена Виктория, Василиса и София.

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