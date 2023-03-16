Названы самые популярные детские имена в Калужской области
За первые два месяца года в Калужской области родились 1258 детей. Такую статистику в четверг, 16 марта, опубликовал региональный загс.
Также названы самые популярные имена.
Мальчиков жители Калужской области чаще всего называют Александром, Михаилом и Дмитрием.
У девочек самые популярные имена Виктория, Василиса и София.
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