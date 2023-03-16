Гинекология и маммология объединились для сохранения женского здоровья

Калужский областной онкологический диспансер меняется для эффективности вашего лечения.

Сохранение женского здоровья — одно из приоритетных направлений в работе Калужского областного клинического онкологического диспансера.

Все принимаемые руководством решения основываются на одном: сделать так, чтобы женщины получали современную высокотехнологичную медицинскую помощь с сохранением высокого качества жизни.

Недавно произошло объединение гинекологического и маммологического отделений онкодиспансера. Какие перспективы видят теперь врачи и как перемены отразились на лечении калужанок, рассказал заведующий онкогинекологическим отделением ГБУЗ КО «КОКОД» Сергей Скугарев.

— Сергей Анатольевич, расскажите, почему произошло объединение гинекологического и маммологического отделений.

— Объединение гинекологии с маммологией — правильное и ожидаемое решение, обусловленное теми задачами, которые стоят перед этими направлениями медицины.

Специалисты знают, что заболевания молочной железы относятся именно к гинекологии, как разновидность опухолей женской репродуктивной системы. Естественно и эффективно в таком случае заниматься комплексным лечением женщин.

— Какие изменения для пациентов вы могли бы отметить в первую очередь в связи с объединением?

— Хочу сразу успокоить всех наших пациентов: отделение никуда не делось, все врачи продолжают работать и принимать калужанок.

Теперь наши специалисты работают вместе: сообща занимаемся заболеваниями гинекологического и маммологического профиля.

Зачастую при опухоли молочной железы показано удаление не только молочной железы, но и яичников, поскольку они гормонозависимы. Объединение позволило нашим пациентам избежать нескольких госпитализаций: лечение проводим всестороннее.

На базе одного отделения, в рамках одной госпитализации мы не просто удаляем опухоль, но и сохраняем качество жизни калужанок: одномоментно устанавливаем импланты, чтобы оперированная грудь не отличалась от здоровой.

Врач онколог-маммолог к.м.н. Александр Сергеевич Анохин.

— Расскажите, есть ли изменения в порядке госпитализации?

— Увеличился коечный фонд, сейчас у нас 40 коек. Благодаря тому что мы работаем в концепции фаст-трек хирургии, оборот коек тоже увеличился. Это современное и удобное во всех смыслах решение.

В мировой медицине приняты протоколы быстрой реабилитации пациента, задача врачей — не держать человека на койке, а интенсивно и качественно проводить основную реабилитацию, которая начинается уже через несколько часов после хирургического вмешательства. Как правило, срок госпитализации наших пациентов не превышает нескольких дней.

— Как наблюдают пациента после операции?

— Мы сопровождаем пациентов в реабилитации, в каждой палате есть памятки по восстанавливающей гимнастике, которую важно проводить с первого дня. Все наши больные носят компрессионное белье. Хирургия требует внимания ко всему организму, это предупредит осложнения.

Конечно, все наши онкобольные подлежат пожизненному сопровождению. Первые два года они наблюдаются каждые три месяца.

— В чем плюсы объединения отделений для работы врачей?

— Мы по-прежнему делаем много операций, по 8–10 и более каждый день. Оперативного вмешательства гинекологического и маммологического профилей в отделении примерно равное количество.

Подчеркну, что врачи гинекологического профиля, в принципе, должны заниматься и молочной железой. Теперь на базе нашего отделения врачи осваивают смежные специальности, направления. В результате мы получим универсальных специалистов, которые смогут решать проблемы наших пациентов в рядовых случаях, когда необходимо делать несложные операции. Более серьезными видами заболеваний, конечно, занимается только узконаправленный врач.

Пациенты, которым требуется сопровождение гинекологов и маммологов, у нас встречаются достаточно часто. Сегодня будем оперировать пациентку с опухолью молочной железы, у которой выявлено и образование на яичнике. Будет проведена совместная операция: лапароскопическая на яичнике и хирургическая на груди, что поможет избежать лишнего стресса у пациентки и лишнего наркоза. Все проблемы теперь решаются за одну операцию, единовременно.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.