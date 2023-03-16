В Калуге пройдет отчет губернатора Владислава Шапши

В четверг, 16 марта, в Калуге пройдет традиционный отчет губернатора области Владислава Шапши перед депутатами Заксобрания.

Мероприятие начнется в 11:00 и будет транслироваться на сайте правительства и регионального парламента.

Накануне также состоялась встреча Шапши с лидерами партийных фракций.

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