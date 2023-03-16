Из Калужской области выслали 12 мигрантов

Из Калужской области выслали в свои страны еще 12 нелегальных мигрантов. Восемь человек улетели в Узбекистан и четыре человека – в Таджикистан, сообщили 16 марта в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мигранты в нашей области работали без необходимых документов.

Иностранцев выслали через аэропорт в Москве.

В ближайшие пять лет им запрещен въезд в Россию.

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