Стало известно, зачем в Калужской области раздают повестки в военкомат

На днях в Липецкой, Пензенской и Воронежской областях появились сообщения, что мужчинам раздают повестки в военкомат. А вечером 15 марта телеграм-каналы сообщили, что такая работа ведется и в Калуге. Ситуацию нашем изданию в четверг, 16 марта, прокомментировал военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

Он подтвердил, что раздача повесток ведется, но при этом подчеркнул, что речи о второй волне мобилизации не идет.

– Выдача повесток идет в установленном порядке, мы приглашаем калужан для сверки учетных данных, уточнения и актуализации информации по человеку в случае, если у военкомата есть сомнения, предположения, что данные устарели, – пояснил Кузьменков. – Этот процесс и не останавливался, потому что те люди, которые обязаны своевременно предоставлять данные, к сожалению, забывают об этом. Тогда мы вынуждены сами приглашать калужан. Но это ни в коем случае не мобилизация, это актуализация данных.

Также он рассказал, что повестки не раздают для привлечения на военные сборы:

– Повестки с информацией о начале военных сборов – такого понятия у нас в принципе нет. Есть резервисты, так вот они знают ситуацию, владеют информацией и в курсе, когда нужно прибыть. С ними работа всегда ведется. Еще раз повторяю, речи о мобилизации нет. Это все плановая работа.

Ранее в Кремле заявляли, что рассылка повесток для уточнения данных является обычной практикой.

Тем временем в Малоярославце получил такую повестку в военкомат депутат, который не встал во время исполнения гимна.

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