Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

Клиенты ВТБ увеличили объем налоговых платежей в Центральном федеральном округе в два раза

Опубликовано: 16.03.2023 11:00 0 261
Клиенты ВТБ увеличили объем налоговых платежей в Центральном федеральном округе в два раза

По итогам января-февраля в целом по стране объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года. Пользователи совершили около 2 млн налоговых платежей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей. С начала года налоги оплатили более 600 тысяч клиентов банка.

Клиенты Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) совершили за первые два месяца 2023 года около 140 тысяч платежей в пользу налоговых органов на общую сумму почти 60 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом число операций выросло в 12,5 раз, а их объем - в 2,2 раза. Средний чек одной транзакции составил порядка 430 рублей. В топ-3 регионов ЦФО по объему и количеству транзакций физических лиц в январе-феврале вошли Воронеж, Тула и Белгород.

«ВТБ существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн и ускорил проведение таких платежей. Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

В ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.03.2023 11:00 0 261
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Как выбрать и купить сетевой коммутатор
Как правильно рассчитать ежемесячный платёж по ипотеке
Кроссовки для фитнеса и спортзала: как правильно выбрать спортивную обувь

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru