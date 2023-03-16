Клиенты ВТБ увеличили объем налоговых платежей в Центральном федеральном округе в два раза

По итогам января-февраля в целом по стране объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года. Пользователи совершили около 2 млн налоговых платежей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей. С начала года налоги оплатили более 600 тысяч клиентов банка.

Клиенты Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) совершили за первые два месяца 2023 года около 140 тысяч платежей в пользу налоговых органов на общую сумму почти 60 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом число операций выросло в 12,5 раз, а их объем - в 2,2 раза. Средний чек одной транзакции составил порядка 430 рублей. В топ-3 регионов ЦФО по объему и количеству транзакций физических лиц в январе-феврале вошли Воронеж, Тула и Белгород.

«ВТБ существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн и ускорил проведение таких платежей. Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

В ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

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