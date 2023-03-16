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ВТБ: жители Центрального федерального округа увеличили спрос на ипотеку в два раза

Опубликовано: 16.03.2023 09:16 0 232
ВТБ: жители Центрального федерального округа увеличили спрос на ипотеку в два раза

В феврале ВТБ выдал жителям ЦФО (без учета Москвы и Московской области) 1400 жилищных кредитов на 4,6 млрд рублей. И по количеству, и по объему это в два раза больше показателей января. В топ-3 по объему продаж вошли Воронеж (854 млн рублей), Курск (514 млн рублей) и Белгород (432 млн рублей). Всего за два месяца этого года ВТБ предоставил жителям ЦФО 7 млрд рублей на приобретение жилья. Средний чек составил 3,3 млн рублей.

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

В целом по стране ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%.

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Традиционно в начале года рынок недвижимости характеризуется низкой клиентской активностью, но вот уже второй год подряд ситуация заметно отличается от стандартных трендов. В прошлом году продажи подогревались грядущим ростом ключевой ставки, а в этом основным драйвером выступает льготная ипотека, в том числе реализуемая в партнерстве с застройщиками. По нашей оценке, общерыночные выдачи примерно на 50% превысили показатели января, причем результат ВТБ оказался выше, чем в среднем по рынку. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам экспертов банка, 2023 году продажи на рынке ипотеки в целом по России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.

 

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Опубликовано: 16.03.2023 09:16 0 232
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