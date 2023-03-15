Строительство двух новых больниц в Калужской области начнется до конца года

До конца года в Калужской области планируется начать строительство новых больниц в Козельске и Людиново. Об этом в среду, 15 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- С ДОМ.РФ провели большую подготовительную работу по проектам строительства новых зданий больниц в Козельске и Людиново, - пояснил он. - В этом году планируем заключить концессионные соглашения по ним и начать строительство.

Также Шапша рассказал, что с Первым Московским медуниверситетом имени Сеченова существует договоренность об открытии в новом учебном году в школах региона профильных классов.

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