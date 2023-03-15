В Калужской области нашли 14 тонн опасной клубники
На одном из складов в Калужской области обнаружили 14 тонн клубники из Турции, которая была заражена западным цветочным трипсом. Об этом 14 марта сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Партия должна была дальше отправляться в Москву.
Как пояснили в Россельхознадзоре, западный цветочный трипс в закрытом грунте не только повреждает все тепличные овощи и декоративные растения, но и является переносчиком фитопатогенных вирусов.
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