В Калуге открылась выставка «Учитель, человек, эпоха»

2023 год в России объявлен «Годом наставника и педагога». О выдающихся педагогах Калужского края рассказывает выставка «Учитель, человек, эпоха», открывшаяся 15 марта в Государственном архиве Калужской области.

В экспозиции представлены документы, личные вещи, учебники, книги и фотографии. Посетители смогут узнать интересные факты из биографии Константина Эдуардовича Циолковского, основателя частного реального училища и гимназии Федора Мефодьевича Шахмагонова, преподавателя Калужского зооветтехникума Павла Васильевича Блинова, преподавателя Калужского педагогического училища Александры Николаевны Люминарской, краеведа Сергея Ивановича Самойловича, композитора, преподавателя Калужского музыкального училища Исаака Самуиловича Вайнштейна.

- Прекрасная выставка. Она посвящена уникальным людям – тем, кто в XIX и XX веках создавал калужское образование – школы, гимназии, училища. Всех их отличал высочайший уровень образованности и ответственности за судьбы молодого поколения. Биографии выдающихся педагогов заслуживают внимательного изучения, а сами они – уважения и памяти потомков, – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Выставка будет открыта для посещения до 30 июня.

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