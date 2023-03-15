В Калуге труп кота проверяют на бешенство
Утром в среду, 15 марта, жительница дома №13 на улице Привокзальной в Калуге сообщила о гибели своего кота.
Как сообщили в городской ветеринарной станции, животное будут проверять на бешенство.
На место происшествия для отбора проб выехали специалисты.
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