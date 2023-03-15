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Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%

Опубликовано: 15.03.2023 14:01 0 339
Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%

Tele2 проанализировала предпочтения пользователей смартфонов в 2022 году. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора увеличилась на 3 п. п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. рублей приходится 33% смартфонов в сети Tele2.

Спрос на более технологичные и инновационные устройства растет. Клиенты Tele2 выбирают качественные и функциональные смартфоны с поддержкой технологии eSIM: в 2022 году доля таких устройств выросла до 9%, увеличившись за год на 3 п. п. Растет и число LTE-смартфонов. В прошлом году их доля в сети оператора увеличилась на 2 п. п. и составляет 96%.

Абоненты мобильного оператора стали чаще выбирать более дорогие модели стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 27% до 33%. При этом 20% клиентов выбирают устройства стоимостью 10–20 тысяч рублей, 14% – пользуются более бюджетными гаджетами в ценовом диапазоне 5–10 тысяч рублей. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung с долей 25% и Xiaomi с долей 23%.

Еще один заметный тренд 2022 года – на рынке все больше гаджетов с большим экраном. Доля смартфонов в сети оператора с диагональю дисплея более 6 дюймов по итогам 2022 года превысила 60%, тогда как в 2021 году она составляла 54%. Это соответствует общему мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов.

Клиенты Tele2 выбирают более качественные и дорогие модели, которые служат им дольше. Доля абонентов, использующих один смартфон два года, составляет 22%, раз в три года меняют телефон 9% клиентов.

Исследование охватило пользователей Tele2 в российских регионах. Данные представлены на основании базы сети оператора накопительным итогом.

ООО "Т2 Мобайл"  LdtCKKeZ4

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Опубликовано: 15.03.2023 14:01 0 339
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