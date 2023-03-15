В Калужской области возбудили 396 уголовных дел за неуплату алиментов

За 2022 год 396 жителей Калужской области стали подозреваемыми по уголовным делам за неуплату алиментов. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в региональном управлении ФССП.

Им грозит до года лишения свободы.

Еще 724 калужанина наказали по административной статье за отказ платить деньги на содержание своих детей.

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