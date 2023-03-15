Количество усыновлений резко выросло в Калужской области
За первые два месяца года в Калужской области усыновили 14 детей. Такие данные в среду, 15 марта, опубликовал региональный загс.
Это заметно больше, чем было год назад. В январе-феврале 2022-го обрели новые семьи четыре ребенка.
За весь 2022 год в нашем регионе усыновили 59 детей. В 2021-м было 45 случаев.
Ранее сообщалось, что в Калуге 141 ребенок стал сиротой.
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