Количество усыновлений резко выросло в Калужской области

За первые два месяца года в Калужской области усыновили 14 детей. Такие данные в среду, 15 марта, опубликовал региональный загс.

Это заметно больше, чем было год назад. В январе-феврале 2022-го обрели новые семьи четыре ребенка.

За весь 2022 год в нашем регионе усыновили 59 детей. В 2021-м было 45 случаев.

Ранее сообщалось, что в Калуге 141 ребенок стал сиротой.

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