В Калужской области сотрудники оборонного предприятия получили предостережение от ФСБ

Два сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калужской области получили официальные предостережения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ в среду, 15 марта.

- Нарушители использовали на служебных персональных компьютерах, входящих в состав критической информационной инфраструктуры, компьютерную программу, предназначенную для неправомерной модификации и блокирования компьютерной информации, - заявили в спецслужбе.

Это могло представлять опасность для предприятия.

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