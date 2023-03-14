В Калуге найдена живой женщина, которую искали с 3 февраля
Во вторник, 14 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Калуге найдена живой 39-летняя женщина.
Ранее волонтеры рассказывали, что она ушла из дома в неизвестном направлении 3 февраля.
Где все это время находилась калужанка, не уточняется.
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