В Калуге МЧС потренируется спасть людей во время паводка

В Калуге 15 и 16 марта пройдут учения МЧС.

На сероводородных озерах спасатели потренируются ликвидировать последствия паводка. По легенде, в Жуковском районе разлилась Протва, а в Козельском районе – Жиздра. В зоне подтопления условно окажутся более 500 человек.

А 16 марта в Анненках сотрудники МЧС проведут учения по ликвидации лесных пожаров. На улице будет +3, но по легенде тренировки - +28, сухая погода и сильный ветер.

Напомним, ранее спасатели предупредили о реальном сбросе воды в Орловской области. Из-за этого уровень воды в калужских реках может резко повысится.

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