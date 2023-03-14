В Калуге 141 ребенок стал сиротой за год

В 2022 году в Калуге 141 ребенок стал сиротой. Об этом 13 марта на планерке в городской управе сообщил начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир Маймусов.

В 33 случаях родители детей умерли. У 108 детей мама или папа есть, но они либо лишены родительских прав, либо попали в тюрьму.

16 калужанок сдали детей в приюты. Еще 15 семей не стали забирать младенцев из роддома.

Всего в Калуге на учете стоят 503 ребенка-сироты.

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