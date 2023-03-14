В Калугу прилетела первая серая цапля

В понедельник, 13 марта, в Калуге заметили первую серую цаплю. Она летела вверх по Оке в районе улицы Воробьевской, рассказал орнитолог Юрий Галченков.

- На закате в районе пристани еще летали туда-сюда около 70 чаек, но рассмотрел среди них только больших белоголовых, причем по голосам были как серебристые, так и хохотуньи, - отметил Галченков. - На ночевке в сквере Мира сегодня видел только трех скворцов.

Также он поделился информацией, что 10 марта одиночных полевых жаворонков заметили на обочине дороги в Бабынинском районе и на Малинниках в Калуге.

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