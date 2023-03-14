В Калужской области 33 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 33 новых случая коронавируса, сообщили во вторник, 14 марта, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали девять человек.

Выздоровели 59 пациентов.

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