В Калужской области 33 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 33 новых случая коронавируса, сообщили во вторник, 14 марта, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали девять человек.
Выздоровели 59 пациентов.
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