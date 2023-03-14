В Калуге спасли девочку, которая родилась с весом в 480 граммов
В Калуге врачи спасли девочку, которая 18 октября прошлого года родилась с весом в 480 граммов и ростом 24 сантиметра. Во вторник, 14 марта, перинатальный центр сообщил, что ребенка с мамой выписали.
За проведенные в больнице 140 дней девочка подросла до 49 сантиметров и весит теперь 2700 граммов.
Врачи назвали девочку малышкой-героиней.
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