В Калуге спасли девочку, которая родилась с весом в 480 граммов

В Калуге врачи спасли девочку, которая 18 октября прошлого года родилась с весом в 480 граммов и ростом 24 сантиметра. Во вторник, 14 марта, перинатальный центр сообщил, что ребенка с мамой выписали.

За проведенные в больнице 140 дней девочка подросла до 49 сантиметров и весит теперь 2700 граммов.

Врачи назвали девочку малышкой-героиней.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.