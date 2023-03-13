Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с 90-летним юбилеем труженицу тыла.

Трудовой путь Ларисы Кузьминичны Головач начался 10 ноября 1943 года в военном городке Московской области. 10-летней девочкой она встала за станок, три года помогала изготавливать снаряды для малокалиберных орудий. Взрослые работали на заводе по 12 часов, а дети – по 8, в три смены. После войны она вернулась в родную Белоруссию, устроившись работать в пищевую артель в Бобруйске. Работать там приходилось по 12 часов в день, делали вафли, пряники, конфеты.

Окончив вечернюю школу, Лариса Кузьминична работала в библиотеке, была массовиком. По всему району организовывала культурно-массовую работу, проводила беседы и лекции, работала в более чем 40 деревнях. Её трудовой стаж – 51 год.

- В письмах Президента РФ и Губернатора Калужской области, которые Вы получили к юбилею, сказаны очень добрые слова в Ваш адрес. Присоединяюсь ко всем пожеланиям, всего Вам самого лучшего, крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни! – поздравил именинницу Юрий Моисеев.

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