В Калуге наградят победителей ежегодной премии «Предприниматель года»
В четверг, 23 марта, в Калуге состоится церемония награждения победителей ежегодной премии «Предприниматель года - 2022».
Участники соберутся в музее космонавтики, рассказали нам организаторы.
Предпринимателей ждет общение с лидерами бизнес-среды нашей области и выступление основателя группы компаний Fibertool Николая Хорькова.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!