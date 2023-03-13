В Калужской области закрыли на карантин четыре школьных класса
За последнюю неделю в Калужской области заболевших ОРВИ и гриппом стало меньше на 2%, но некоторые дети до сих пор не ходят в школы. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На карантин закрыты четыре класса в трех школах.
Один класс не учится в Сухиничском районе, три класса – в Хвастовичском.
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