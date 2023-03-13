Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калужской области снизилась на 2%
За неделю, с 6 по 12 марта, в Калужской области выявили 14 случаев гриппа и 6891 случай ОРВИ. Это на 2% меньше, чем за предыдущий период.
Грипп фиксировался в Калуге, Кировском и Козельском районах.
При этом отмечается рост количества заболевших ОРВИ у детей.
В больницу попали 55 человек.
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