Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калужской области снизилась на 2%

За неделю, с 6 по 12 марта, в Калужской области выявили 14 случаев гриппа и 6891 случай ОРВИ. Это на 2% меньше, чем за предыдущий период.

Грипп фиксировался в Калуге, Кировском и Козельском районах.

При этом отмечается рост количества заболевших ОРВИ у детей.

В больницу попали 55 человек.

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