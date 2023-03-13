В Калужской области 39 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 39 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 13 марта, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали четыре человека.
Выздоровели 65 пациентов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!