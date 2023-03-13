На каждого жителя Калужской области приходится долг в 365 тысяч рублей

В понедельник, 13 марта, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по объему кредитов, которые приходятся на жителей.

Калужская область оказалась на 57 позиции. Чем ниже позиция, тем больше в среднем человеку нужно работать, чтобы отдать долг.

В нашем регионе на каждого жителя в среднем приходится долг в 365 тысяч рублей. За последний год этот показатель вырос на 25 тысяч.

Чтобы погасить задолженность, в среднем калужанину нужно работать на это 2/3 года.

Лидерами рейтинга оказались Ингушетия (долг 41 тысяча в среднем на человека), Чечня (85 тысяч) и Дагестан (89 тысяч).

Самая большая средняя задолженность по кредитам в Ямало-Ненецком автономном округе – 675 тысяч рублей.

Самое высокое соотношение долга к годовой зарплате в Калмыкии – 108%.

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