На каждого жителя Калужской области приходится долг в 365 тысяч рублей
В понедельник, 13 марта, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по объему кредитов, которые приходятся на жителей.
Калужская область оказалась на 57 позиции. Чем ниже позиция, тем больше в среднем человеку нужно работать, чтобы отдать долг.
В нашем регионе на каждого жителя в среднем приходится долг в 365 тысяч рублей. За последний год этот показатель вырос на 25 тысяч.
Чтобы погасить задолженность, в среднем калужанину нужно работать на это 2/3 года.
Лидерами рейтинга оказались Ингушетия (долг 41 тысяча в среднем на человека), Чечня (85 тысяч) и Дагестан (89 тысяч).
Самая большая средняя задолженность по кредитам в Ямало-Ненецком автономном округе – 675 тысяч рублей.
Самое высокое соотношение долга к годовой зарплате в Калмыкии – 108%.
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