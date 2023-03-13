В Калужской области количество разводов превысило число браков
В понедельник, 13 марта, загс Калужской области опубликовал статистику за февраль.
В последний зимний месяц 304 пары заключили браки, а 317 развелись.
1026 калужан умерли, родились 603 ребенка.
70 человек сменили имя.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!