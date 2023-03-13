В Калуге пропала 39-летняя женщина

В Калуге с 3 февраля ищут 39-летнюю Анну Клименченко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Женщина нуждается в медицинской помощи, рассказали волонтеры.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Темно-коричневые волосы,

Зелено-желтые глаза.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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