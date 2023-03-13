В Калуге пропала 39-летняя женщина
В Калуге с 3 февраля ищут 39-летнюю Анну Клименченко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Женщина нуждается в медицинской помощи, рассказали волонтеры.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-коричневые волосы,
- Зелено-желтые глаза.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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