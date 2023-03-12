Жителей Калужской области предупредили о ненастье

В воскресенье, 12 марта, Росгидрометцентр России сообщил, что с 15 часов 12 марта и до конца суток в Калужской области ожидается ухудшение погоды: сильный дождь и мокрый снег, ледяной дождь, налипание мокрого снега.

В отдельных районах усиление западного ветра с порывами до 18 м/с.

Будьте осторожны и не выходите из дома без необходимости.

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