В Калужской области будет скользко
В понедельник, 13 марта, в Калужской области будет скользко и пасмурно.
Утром температура составит - 6 градусов, днем потеплеет до -2, пройдет дождь со снегом, скорость ветра - 7 м/с.
К ночи температура опустится до -4, дождь со снегом продолжит идти.
Наши предки верили, что 13 марта – это граница между зимой и весной.
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