В понедельник, 13 марта, в Калужской области будет скользко и пасмурно.

Утром температура составит - 6 градусов, днем потеплеет до -2, пройдет дождь со снегом, скорость ветра - 7 м/с.

К ночи температура опустится до -4, дождь со снегом продолжит идти.

Наши предки верили, что 13 марта – это граница между зимой и весной.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.