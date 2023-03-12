В Калужской области в аварии «Приоры» и «ГЭС-14» пострадали люди

В воскресенье, 12 марта, в Кирове Калужской области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом рассказало ГУ МЧС по Калужской области.

Около 3 часов 15 минут на улице Пролетарской столкнулись «Лада Приора» и «ГЭС-14».

Пострадали несколько человек, тяжесть их состояния уточняется.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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