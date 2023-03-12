Калуга провела турнир по рукопашному бою

В субботу, 11 марта, городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что в Калуге прошёл турнир по рукопашному бою, посвященный памяти бойцов, погибших при проведении СВО.

- Более 550 спортсменов из пяти регионов встретились в нашем городе, - уточнил городской голова. - Спасибо организаторам за проведение такого значимого мероприятия. Особенно важно оно для подрастающего поколения, для которых наши воины являются главным примером мужества и истинного патриотизма.

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