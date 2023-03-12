Международный день планетариев отмечают в Калуге

В воскресенье, 12 марта, празднуют Международный день планетариев - он традиционно отмечается во второе воскресенье марта, об этом сообщает правительство Калужской области.

- Планетарий калужского Музея истории космонавтики тоже присоединится к празднику, - сообщает правительство региона. - Причём отмечать его у нас будут целую неделю!

Так, 12 и 19 марта в 17:30 планетарий приглашает калужан на специальный сеанс «Звёздный дождь». Зрителей познакомят с историей и особенностями праздника, а также расскажут о возможностях калужского планетария.

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