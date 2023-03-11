В Калужской области спасли тонущего на Оке лосенка

В пятницу, 10 марта, недалеко от деревни Глебово Ферзиковского района в трещине из-за просевшего льда на Оке застрял лосенок. Нашей редакции об этом рассказала постоянная читательница Алла Моисеева.

К счастью для животного, его заметил местный рыбак и позвал людей на помощь. Работники НП "Охотничий клуб", егери и сотрудники полиции спасли зверя.

Но после спасения неразумный молодой лось опять пошел по кромке проталины на реке.

В Телеграм канале «Твое Ферзиково» очевидцы опубликовали видео и фото происшествия.

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