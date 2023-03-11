Рано утром в Калужской области на заснеженной трассе «Девятка» протаранила «Ниссан»
В субботу, 11 марта, на 203 км трассы М-3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Ниссан». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.
Спасатели сообщают об одном пострадавшем.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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