Рано утром в Калужской области на заснеженной трассе «Девятка» протаранила «Ниссан»

В субботу, 11 марта, на 203 км трассы М-3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Ниссан». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.