Миграционную политику Калужской области предложили распространить на всю Россию

Решения по борьбе с незаконной миграцией и преступлениями с гражданством, которые приняли в Калужской области за последний год, признаны успешными на уровне Совета по правам человека при Президенте РФ. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Результаты за год работы говорят сами за себя, - подчеркнул он. - Было оформлено на треть меньше трудовых патентов. В 7,5 раз сократился миграционный прирост. В 2 раза стало меньше браков с иностранцами.

Шапша заявил, что калужские предложения по изменению законодательства были поддержаны председателем СПЧ Валерием Фадеевым. Их внесут на изучение в Совет безопасности России для того, чтобы распространить и на другие регионы.

Напомним, в прошлом году в Калужской области запретили работу мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. Эти ограничения продлены и на 2023 год.

Также Владислав Шапша в феврале предложил лишать гражданства людей, получивших паспорт по фальшивым документам.

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