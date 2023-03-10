В Калужской области за год выросли диаспоры Таджикистана, Кыргызстана и Украины

За 2022 год в Калужскую область из других стран приехали 24 965 человек. Это на 4,6% больше, чем в 2021 году, сообщается 10 марта в отчете Калугастата.

Уехали за пределы России из Калужской области 21 153 иностранца. За год показатель вырос в три с половиной раза.

Больше всего выросли диаспоры Таджикистана (+4803 человека), Кыргызстана (+1731) и Украины (+125).

Также больше приехавших, чем уехавших с Туркменистаном (+57), Китаем (+27), Турцией (+11), Италией (+4) и Афганистаном (+1).

Отрицательный миграционный баланс с Арменией (уехавших на 1002 больше, чем приехавших), Узбекистаном (-510), Азербайджаном (-408), Молдовой (-303), Беларусью (-213), Вьетнамом (-194), Казахстаном (-59), Грузией (-40), Германией (-21).

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