Названы самые богатые районы Калужской области

В пятницу, 10 марта, Калугастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении Калужской области за декабрь 2022 года.

В этом документе, в частности, содержатся данные о заработной плате работников крупных и средних организаций по всем районам.

Речь идет о средней начисленной зарплате до выплаты подоходного налога.

В целом по области в декабре этот показатель составил 74 540 рублей.

Обнинск – 104 790,7 рубля,

Боровский район – 78 590,7,

Калуга – 77 688,3,

Жуковский район – 70 187,6,

Малоярославецкий район – 66 814,7,

Бабынинский район – 62 574,5,

Дзержинский район – 61 947,5

Ферзиковский район – 61 602,6,

Тарусский район – 57 960,5,

Барятинский район – 54 771,8,

Перемышльский район – 53 597,9,

Козельский район – 53 184,7,

Кировский район – 52 047,6,

Сухиничский район – 51 716,1,

Мосальский район – 51 651,7,

Мещовский район – 50 674,6,

Людиновский район – 48 885,1,

Юхновский район – 48 869,3,

Ульяновский район – 48 651,3,

Куйбышевский район – 47 297,5,

Износковский район – 46 477,7,

Медынский район – 45 117,2,

Жиздринский район – 43 066,

Хвастовичский район – 42 562,6,

Думиничский район – 41 090,6,

Спас-Деменский район – 40 825,6.

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