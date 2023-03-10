Названы самые богатые районы Калужской области
В пятницу, 10 марта, Калугастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении Калужской области за декабрь 2022 года.
В этом документе, в частности, содержатся данные о заработной плате работников крупных и средних организаций по всем районам.
Речь идет о средней начисленной зарплате до выплаты подоходного налога.
В целом по области в декабре этот показатель составил 74 540 рублей.
- Обнинск – 104 790,7 рубля,
- Боровский район – 78 590,7,
- Калуга – 77 688,3,
- Жуковский район – 70 187,6,
- Малоярославецкий район – 66 814,7,
- Бабынинский район – 62 574,5,
- Дзержинский район – 61 947,5
- Ферзиковский район – 61 602,6,
- Тарусский район – 57 960,5,
- Барятинский район – 54 771,8,
- Перемышльский район – 53 597,9,
- Козельский район – 53 184,7,
- Кировский район – 52 047,6,
- Сухиничский район – 51 716,1,
- Мосальский район – 51 651,7,
- Мещовский район – 50 674,6,
- Людиновский район – 48 885,1,
- Юхновский район – 48 869,3,
- Ульяновский район – 48 651,3,
- Куйбышевский район – 47 297,5,
- Износковский район – 46 477,7,
- Медынский район – 45 117,2,
- Жиздринский район – 43 066,
- Хвастовичский район – 42 562,6,
- Думиничский район – 41 090,6,
- Спас-Деменский район – 40 825,6.
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