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Названы самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2023 14:44 2 559
Названы самые богатые районы Калужской области

В пятницу, 10 марта, Калугастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении Калужской области за декабрь 2022 года.

В этом документе, в частности, содержатся данные о заработной плате работников крупных и средних организаций по всем районам.

Речь идет о средней начисленной зарплате до выплаты подоходного налога.

В целом по области в декабре этот показатель составил 74 540 рублей.

  • Обнинск – 104 790,7 рубля,
  • Боровский район – 78 590,7,
  • Калуга – 77 688,3,
  • Жуковский район – 70 187,6,
  • Малоярославецкий район – 66 814,7,
  • Бабынинский район – 62 574,5,
  • Дзержинский район – 61 947,5
  • Ферзиковский район – 61 602,6,
  • Тарусский район – 57 960,5,
  • Барятинский район – 54 771,8,
  • Перемышльский район – 53 597,9,
  • Козельский район – 53 184,7,
  • Кировский район – 52 047,6,
  • Сухиничский район – 51 716,1,
  • Мосальский район – 51 651,7,
  • Мещовский район – 50 674,6,
  • Людиновский район – 48 885,1,
  • Юхновский район – 48 869,3,
  • Ульяновский район – 48 651,3,
  • Куйбышевский район – 47 297,5,
  • Износковский район – 46 477,7,
  • Медынский район – 45 117,2,
  • Жиздринский район – 43 066,
  • Хвастовичский район – 42 562,6,
  • Думиничский район – 41 090,6,
  • Спас-Деменский район – 40 825,6.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2023 14:44 2 559
Тэги: общество статистика зарплата
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