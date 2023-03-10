В Калужской области резко выросли продажи конфет и маргарина

В первую неделю марту продажи продуктов в Калужской области по сравнению с таким же периодом февраля выросли на 5,3%. Такие данные в пятницу опубликовало правительство региона.

Калужане стали покупать на 37,4% больше конфет, на 24,2% - маргарина, на 22,4% - крупы, кроме риса, на 20,4% - бобовые.

При этом на 13% уменьшились продажи творога, на 9% - хлеба.

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