В Калужской области 54 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 54 новых случая коронавируса, сообщили в пятницу, 10 марта, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали восемь человек.

Выздоровели 68 пациентов.

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