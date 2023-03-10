Назначен новый председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 9 марта подписал распоряжение о назначении Евгения Водолазова на должность председателя комитета ветеринарии при правительстве региона.

До этого Водолазов три месяца был исполняющим обязанности руководителя.

В ноябре прошлого года с должности председателя комитета ветеринарии по своей инициативе ушел Сергей Соколовский.

Евгению Водолазову 36 лет. Он родом из Калуги. В 2006 году окончил Калужский аграрный колледж по специальности «ветеринарный фельдшер», а в 2011 году – Орловский государственный аграрный университет» по специальности «ветеринарный врач». В комитете ветеринарии работает с 2018 года.

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