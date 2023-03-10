Новым прокурором Перемышльского района назначен Алексей Павлов

В Перемышльском районе назначен новый прокурор. Им стал 44-летний Алексей Павлов из Вязьмы, сообщили в пятницу, 10 марта, в прокуратуре Калужской области.

Последние полгода он работал заместителем прокурора Обнинска, а до этого четыре года был заместителем прокурора Тулы.

В декабре бывший прокурор Перемышльского района переехал на работу в Козельск.

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